  • EPFO: 2030ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತೀರಾ.. ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

EPFO: 2030ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತೀರಾ.. ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

pension calculation: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪಾಲಿನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಇಪಿಎಸ್ ನಿಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು, ಕೆಲವು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 58 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಒಬ್ಬರು 58 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ಮತ್ತು 60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.    

ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. EPFO ​​ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಸೂತ್ರವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: (ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ × ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು) ÷ 70    

ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 15,000 ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ವೇತನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ರೂ. 15,000 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ.  

ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ 2030 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರೆ.. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಅವರ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ: ರೂ. 15,000 × 25 ÷ 70 = ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 5,357. ಅಂದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 5,300 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  

ಆದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಮೊತ್ತವು ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು 58 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 4 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು 58 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 

