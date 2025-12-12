ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರನ್ನೆಲ್ಲ ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತನಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಯುವಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ! ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇಕೆ?

Age Gap Marriage: ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುರ ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆ
Age Gap Marriage: ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದುಮಾಡಿ, ಇದೀಗ ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 1500 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಮಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಪಾಪ್ ಗಾಯಕ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಟು ಟೀಕೆಗಳಿದ್ದರೂ, ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ–ನಿಕ್ ದಂಪತಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಸಣ್ಣ ಜಗಳ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸುದ್ದಿಯೂ ಹೊರಬರದೆ, ಗಾಸಿಪ್ಗಳನ್ನು ತಾನು–ಕೃತಿಗಳು ಮೂಲಕ ಮೌನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆದು, ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಒಟ್ಟು 700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡತಿ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. “ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಎಂದರೆ ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಿ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು: “ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಕ್ನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.” ಬ್ಯುಸಿ ವಾರದ ನಂತರ ಇಡೀ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಅವರ ಮದುವೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ರಹಸ್ಯ.
ಮಗಳು ಮಾಲ್ಟಿ ಮೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ದಂಪತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗಾಸಿಪ್ಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.