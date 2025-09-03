ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹಳೆ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌.. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆ ಹೀರೋ ನಟಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು.!

Priyanka Chopra jacket : ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಜೋಡಿಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಚಿಗುರಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರವೊಂದು ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ವಿವಾಹಿತ ಶಾರುಖ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಅವರ ಪ್ರಣಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಲ ವದಂತಿಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಶಾರುಖ್ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅದನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಾಕ್ಷಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿವುಡ್ ಶೋ 'ಡರ್ಟಿ ಲಾಂಡ್ರಿ'ಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಕಿ ತಮ್ಮ ಹಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಜಾಕೆಟ್ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೂಡ ಆ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ, ನನ್ನ ಮನೆಯಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿಂಕಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈಗ ಆ ಜಾಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜಾಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, 'ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಾಕೆಟ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಸಹ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಶಾರುಖ್ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ಎಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.