ಕಪ್ಪು ಮೈಬಣ್ಣ, ಜನರಿಂದ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಇದೀಗ 650 ಕೋಟಿಯ ಒಡತಿ..! ಪ್ಯಾನ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌

Actress life story : ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಸಿನಿರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಈ ನಟಿ ಇದೀಗ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಮೈಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ನೋಟದಿಂದ ಅವಮಾನ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು..
ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹಾರಿರುವ ಸುಂದರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2000 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕಾರಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದರೂ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು.. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ. 'ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸಿನಿ ಪ್ರಯಾಣ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ನಟಿಯಾಗುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 2002 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ತಮಿಳನ್'. ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ಕಪ್ಪು ಮೈಬಣ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಾಕರಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದಿ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇಂದು 650 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅಗ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಕಿ, ಗಾಯಕ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ.