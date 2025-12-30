English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಂತಿದ್ದಾಳೆ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಭಾವಿ ಸೊಸೆ! ಅಂದದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರೆಯರನ್ನೇ ಸೋಲಿಸುವಂತಿದ್ದಾಳೆ ರಂಭೆ..

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಂತಿದ್ದಾಳೆ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಭಾವಿ ಸೊಸೆ! ಅಂದದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರೆಯರನ್ನೇ ಸೋಲಿಸುವಂತಿದ್ದಾಳೆ ರಂಭೆ..

Priyanka Gandhi daughter-in-law: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮಗ ರೈಹಾನ್ ವಾದ್ರಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಗೆಳತಿ ಅವಿವಾ ಬೇಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಅವಿವಾ ಯಾರು? ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರ ಕೆಲವು ಪೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.. 
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಸದ್ದಾಗಲಿದೆ.. ಅವರ ಮಗ ರೈಹಾನ್ ವಾದ್ರಾ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಅವಿವಾ ಬೇಗ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. 

ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸೊಸೆ ಅವಿವಾ ಬೇಗ್ ಯಾರು? ನೋಡಲು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಣ್ಣ ವಿವರ.. 

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮಗ ರೈಹಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿ ಅವಿವಾ ಬೇಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿವಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿವಾ ಬೇಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ರೈಹಾನ್ ಮತ್ತು ಅವಿವಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಮದುವೆಗೆ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ ಅವರ ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.   

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸೊಸೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವಿವಾ ಬೇಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.  

ಅವಿವಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಂತೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಅವಿವಾ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಾಗಿವೆ.  

Priyanka Gandhi daughter-in-law Aviva Beg engagement Priyanka Gandhi family Robert Vadra son-in-law Aviva Beg Instagram Riyhan Vadra girlfriend Aviva Beg glamour Aviva Beg photos Priyanka Gandhi son wedding ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ

