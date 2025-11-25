English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಕೃಷಿ..! ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ!

ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಕೃಷಿ..! ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ!

Profitable agriculture for farmers: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕೃಷಿ, ಇವುಗಳೆರಡೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಸಾಯವೇ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಜೋಳದ ಕೃಷಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ದೇಸದ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ರೈತರು ಜೋಳದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆದಾಯದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವು ಈ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.   

ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕೃಷಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 25,000 - 35,000 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಎಕರೆಗೆ 60,000 ರಿಂದ 80,000 ರೂ. ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವು ರೈತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸುಮಾರು 150 ರಿಂದ 180 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.  

ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, 4 ರಿಂದ 6 ಬಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, 4 ರಿಂದ 6 ಬಾರಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.  

ನೀರಾವರಿ ಜೊತೆಗೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಪಿ, ಯೂರಿಯಾ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬೆಳೆ 35 ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ, ಕೀಟನಾಶಕ, ಲೋಡಿಸ್‌ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.  

ಕೇವಲ 3 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಋತುವಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹5 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು, ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕೃಷಿಯು ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ.  

