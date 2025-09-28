English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಲ್ಲ ಅದರ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಇದುವೇ ರಾಮಬಾಣ..!

Pumpkin flower: ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದೊರೆಯುವ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳೂ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹೂವು. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಹೂವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
 
Pumpkin flower: ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹೂವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ವರದಾನವೆಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೀಜಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಹೂವು ಕೂಡ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.  

ಈ ಹೂವು ವಿಟಮಿನ್ A, C, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.  

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹೂವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.  

ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ A ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಿ, ಕಣ್ಣಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ಈ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಜೀರ್ಣ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.  

ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ. ಮುಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆ, ಮೂಳೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.  

ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಹೂವು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಲ್ಯ, ಡಂಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್‌, ಚಟ್ನಿ ಇನ್ನಿತರ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.  

