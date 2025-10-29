'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!

puneeth rajkumar: ಅಪ್ಪು ಅವರ ನೆನಪುಗಳಂತೆ ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳೂ ಕೂಡ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ.
puneeth rajkumar: ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ದಯೆಯ ಕುರಿತಾದ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಬಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳವರೆಗೆ, ಪುನೀತ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ನಿರಂತರ ಮೂಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಅವರ ಕೆಲವು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಕನ್ನಡ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2021 ರಂದು ತಮ್ಮ 46 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ, ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸಂದರ್ಶನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪುನೀತ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೀಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಮೂಲಕ ತಂಡ ಮನೋಭಾವ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
"ನಟರಾಗಿ, ನಾವು ಸತತವಾಗಿ 6–8 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ತಂಡವಾಗುತ್ತೇವೆ."
"ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು."
"ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ತಂಡವು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ."
"ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಅದು ನಾನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ."
"ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಗೀತವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆ."
"ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?"
2022 ರ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತು, ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು. "ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದೆ. ನನಗೆ ಮೂರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ಸಾಲು ಹೀಗಿದೆ.