ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಸ್ತು : ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ

Puneeth Rajkumar life story: ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಯ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನಕಥೆ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ..
ಜೊತೆಗಿರ ಜೀವ ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ.. ಅಪ್ಪು ಅಗಲಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಅವರ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ.. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸಲ್ಲಿ ಅವರೆಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಗುರುತು ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೇ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ..
ಹೌದು ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅಪ್ಪುವಿನ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರು..
ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಕುರಿತು ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಮ ಹರೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು..
ಕೊನೆಗೂ ದೊಡ್ಮನೆ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, 2025-2026ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಾ.ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರವರ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..
ಇನ್ನು ಮೂಲತಃ ಮುಡುಕುತೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ ಅರಸು.. ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಎಲ್.ಆರ್.ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗರಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೀಗ ಇವರ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲದೇ.. ಅಪ್ಪು ಅವರ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕನಸು ಸಹ ನನಸಾಗಿದೆ ಎಂದರೇ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ..