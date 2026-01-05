English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಸ್ತು : ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ

ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಸ್ತು : ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ

Puneeth Rajkumar life story: ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಯ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಜೀವನಕಥೆ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ..
1 /5

ಜೊತೆಗಿರ ಜೀವ ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ.. ಅಪ್ಪು ಅಗಲಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಅವರ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ.. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸಲ್ಲಿ ಅವರೆಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಗುರುತು ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೇ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ..  

2 /5

ಹೌದು ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅಪ್ಪುವಿನ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರು..   

3 /5

ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಕುರಿತು ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಮ ಹರೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು..   

4 /5

ಕೊನೆಗೂ ದೊಡ್ಮನೆ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, 2025-2026ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಾ.ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರವರ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..   

5 /5

ಇನ್ನು ಮೂಲತಃ ಮುಡುಕುತೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ ಅರಸು.. ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಎಲ್.ಆರ್.ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗರಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೀಗ ಇವರ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲದೇ.. ಅಪ್ಪು ಅವರ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕನಸು ಸಹ ನನಸಾಗಿದೆ ಎಂದರೇ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ..  

