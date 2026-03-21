7kg ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡೇ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿದೆ.. ಸಾಲು ಸಾಲು ನೋವು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಭಾವುಕ!

Shreyas Iyer loss 7 Kg weight: ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡವನ್ನ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌, ಆಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಬರೀ ನೋವು. ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇಡೀ 1 ವರ್ಷ ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 
 
2025ರ IPLನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದಿದ್ದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈನಲ್‌ವರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದುರೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಧಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು‌ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.         

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಮದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯದಿಂದ 7 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. 2 ತಿಂಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.  

ಕಳೆದುಕೊಂಡ 7 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಯಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಈಗ ಮತ್ತೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ನೇರವಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆಯೇ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸದಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

2025ರ ಜೂನ್‌ 3ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ IPLನ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡ ಕೇವಲ 6 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕೇವಲ 1 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರು.     

