ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗದ ಪಂಜಾಬ್; ಡೆಲ್ಲಿಯ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ತಂಡ!

IPL 2026 DC vs PBKS Highlights: ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ 152 ರನ್ಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಂಘಟಿತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಇನ್ನೂ 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 67 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 16 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 9 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಜೇಯ 152 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಪಂಜಾಬ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಡೆತ್ತಿದರು.
ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ (91 ರನ್, 44 ಎಸೆತ) ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 220 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ದೆಹಲಿ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 264 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು.
ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ (43) ಮತ್ತು ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ (76) ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ 6 ಓವರ್ಗಳ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಬರೊಬ್ಬರಿ 116 ರನ್ ಚಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತು.
ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಜೇಯ 71 ರನ್ (36 ಎಸೆತ) ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಜಯದ ದಡ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ನೇಹಲ್ ವಧೇರಾ (25) ಮತ್ತು ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ (19*) ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.ದೆಹಲಿ ಪರ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರಾದರೂ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಟಿ. ನಟರಾಜನ್ ದುಬಾರಿಯಾದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಅರ್ಷ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.