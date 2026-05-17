ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 2025ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸೋತ ಸೇಡು ಕೂಡ ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲುವುದು ಪಕ್ಕಾ.
ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪಂಜಾಬ್ ಸೋತರೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಕಠಿಣವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಎಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಭಯವಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಳೆದ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ದು ಸತತ ಐದು ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೆಕೆಆರ್ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್, ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡಗಳ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಭವಿಷ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರನ್ ರೇಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ರನ್ರೇಟ್ ಪಡೆದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.