ಮಹಿಳೆಯರೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾಳಿಗೆ ಪಿನ್‌ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ! ಅದು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್‌..

Mangala Sutra: ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಇಬ್ಬರು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಧಿಸುವ ಈ ಮೂರು ಗಂಟಿನ ಬಂಧವು ಅವರ ಪೂರ್ಣ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಇಬ್ಬರು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಧಿಸುವ ಈ ಮೂರು ಗಂಟಿನ ಬಂಧವು ಅವರ ಪೂರ್ಣ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಕೆಗೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಗಾತಿ, ನೆರಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ದಿನದಿಂದ, ಹಳದಿ ದಾರವು ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ದೇವರ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಳದಿ ದಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನೇ ತಾಳಿಯಾಗಿ ಆಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಳದಿ ದಾರಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಒಳೀತು.. ಏಕೆಂದರೆ ಹಳದಿ ದಾರ ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ತಾಳಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾಳಿಗೆ ಸೆಫ್ಟಿ ಪಿನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಅಜ್ಜಿಯರ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ.. ಆದರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಿನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಪವಿತ್ರ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಿನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಪತಿಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಿನ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ.. ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)