ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾದ್ಯಮ ಲೋಕದ ದೊರೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ನಿಲುವು

Dr. Subhash Chandra Goenka: ನಾಯಕತ್ವ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು ಅಲ್ಲ, ತಂಡವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Dr. Subhash Chandra Goenka: ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭಾವನೆಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ತರ್ಕದ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಮನವಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಡಾ: ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಇತರರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವವನೇ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ. ಇದು ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳದೆ, ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯವಿಡುತ್ತಾನೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಎಂದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊರತರುವುದು. ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸರಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾಯಕನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಗುಣ. ತಪ್ಪನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವುದರ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜವಾದ ನಾಯಕತ್ವ. ತಂಡವು ತಪ್ಪನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗುಣ ಸಹ ನಾಯಕನಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದು ನಾಯಕನ ಕರ್ತವ್ಯ. ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಂಡವನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ.