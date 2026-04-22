ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದವಳೇ ಈಗ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಡಿ ಕಾಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಗ ವೈರಲ್..!

Quinton de Kock love story: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಆಟಗಾರ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್ ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಥೆ ಬಹಳ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ. 
ಈ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 2012ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ. ಆಗ ಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಡಿ ಕಾಕ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಶಾ ಹರ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. 

ಆಗ ಸಶಾ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಈ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನಂತರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು  

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ ಜೋಡಿ,ನಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂತರ  2015 ರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2016 ರಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 

ಸಶಾ ಹರ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗೃಹಿಣಿಯಲ್ಲದೆ, ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.  

ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪತಿ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಸಶಾ, ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

