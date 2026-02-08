English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಜೊತೆ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋದು ಸಹೋದರ ಸುಭಾಷ್‌ ಗೌಡ!

ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಜೊತೆ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋದು ಸಹೋದರ ಸುಭಾಷ್‌ ಗೌಡ!

Rachita Ram marriage rumours: ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಡಿಂಪಲ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.. 
ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಅವರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೂ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ..   

ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಪೋಟೋವೊಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಿಂಪಲ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ..  

ಹಾಗಾದರೇ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗ ಅವರೇನಾ? ವೈರಲ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು? ಆ ಯುವಕ ಯಾರು? ಎನ್ನುವುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..   

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವೈರಲ್‌ ಪೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ಸುಭಾಷ್‌ ಗೌಡ.. ಇವರು ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಅವರ ಮನೆಯ ಮಗನಂತೆ, ಸಹೋದರನಂತೆ ಸದಾ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಬರೀ ವದಂತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಿಸಿಲ್ಲ..   

ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಡಿಂಪಲ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..   

