Actress Rachitha marriage : ನಟಿ ರಚಿತಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಹಂದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೋ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೋ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರಚಿತಾ ಮೆಹಂದಿ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮದುವೆನಾ..? ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, “ಮದುವೆ? ಸೂಪರ್” “ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ಸ್ಸ್ ” ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ ರಚಿತಾ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ರಚಿತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನವೆಂಬರ್ 7, 2013 ರಂದು ನಟ ದಿನೇಶ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು.
2022 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಿಚ್ಛೇದನ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿದ್ದವು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ರಚಿತಾ ಅವರ ಮೆಹಂದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ನಟಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ತಮಿಳಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ರಚಿತಾ ಸರವಣನ್ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 6 ರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.