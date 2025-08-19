English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಟಿ ರಚಿತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಬ್ಯೂಟಿ.. ವರ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..?

Actress Rachitha marriage : ನಟಿ ರಚಿತಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಹಂದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೋ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೋ ಅಂತ  ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರಚಿತಾ ಮೆಹಂದಿ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮದುವೆನಾ..? ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, “ಮದುವೆ? ಸೂಪರ್‌” “ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್‌ಸ್ಸ್ ” ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ ರಚಿತಾ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.  

ರಚಿತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನವೆಂಬರ್ 7, 2013 ರಂದು ನಟ ದಿನೇಶ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು.   

2022 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್‌ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಿಚ್ಛೇದನ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿದ್ದವು.    

ಪ್ರಸ್ತುತ ರಚಿತಾ ಅವರ ಮೆಹಂದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ನಟಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.  

ತಮಿಳಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ರಚಿತಾ ಸರವಣನ್ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 6 ರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.   

