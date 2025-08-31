English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ... ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ! ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಭಂಡಾರವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ

ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 31.. ರಾಧಾ ಅಷ್ಟಮಿ. ಇಂದು 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಧಾ ಅಷ್ಟಮಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.  

ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನದಂದು ರಾಧಾ ಅಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ರಾಧಾ ಅಷ್ಟಮಿ ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ಜನರು ರಾಧಾರಾಣಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.  

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ರಾಧಾ ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.  

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ರಾಧಾ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

ವೃಶ್ಚಿಕ: ರಾಧಾ ಅಷ್ಟಮಿಯು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕಗಳ ವಲಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.  

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಅಷ್ಟಮಿಯಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಮಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.   

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

