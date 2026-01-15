BBK: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 11 ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ವಿನ್ನರ್ ಹನುಮಂತ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನೆ ಮೊಂಟೆಟ್ ರಘು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಅದ್ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೊಂಟೆಟ್ ರಘು ಅವರು ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ವಿನ್ನರ್ ಹನುಮಂತ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾವೊಬ್ಬ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೂ ಫಿನಾಲೆವಾರದವರೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹನುಮಂತ ಅವರು 21ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು 99ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನೂ ರಜತ್ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 50ದಿನಗಳ ನಂತ್ರ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು..ಫಿನಾಲೆ ವರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ರಘು ಕೂಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್12ರ ನಾಲ್ಕನೇ ವೀಕ್ ಬಳಿಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ಫಿನಾಲೆ ವೀಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈ ಇರುವಂತೆ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿತ್ತು..ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ರಘು ಅವರು ಆಗಿದ್ದರು.ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವರನ್ನೆ ಬದಿಗಟ್ಟಿ ಮನೆ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದರು..
ರಘು ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕವೇ ಇಡೀ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ..ನೋಡೋಕೆ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಆದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಮೃದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಬರೊಬ್ಬರೀ 103ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ಫಿನಾಲೆ ವೀಕ್ಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ಹನುಮಂತ ಹಾಗೂ ರಜತ್ ಅವರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ರಘು ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.