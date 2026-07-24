/ಕುಮಾರ್‌ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಜೊತೆ ರಾಗಿಣಿ ಮದುವೆ!... ಏನಿದು ಗಾಸಿಪ್‌?

Ragini dwivedi and kumar bangarappa wedding rumors: ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಮದುವೆ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಂದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಗಾಸಿಪ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಜವಾಗಿರುವಾರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ರಾಗಿಣಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಗಿಣಿ ಹಾಗೂ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಹೂರ್ತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜೊತೆವೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಫೋಟೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಈ ಫೋಟೋ ಕಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು ರಾಗಿಣಿ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ಅಭಿನಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ವೇಳೆ ಈ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಯೇ ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ.. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಮದುವೆ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮದುವೆಯೂ ಮುಗಿಯಿತು" ಎಂದು ಆ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೆನೆದರು ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ.
ಸದ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೂ ಅಂತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ಗೋತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ" ಈ ರೀತಿಯ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತಲೆಕೆಡೆಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಬೇಕು ಎಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ರಾಗಿಣಿ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾಪ್ಪ ನಟನೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 31ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.