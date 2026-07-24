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ಕುಮಾರ್‌ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಜೊತೆ ರಾಗಿಣಿ ಮದುವೆ!... ಏನಿದು ಗಾಸಿಪ್‌?

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 24, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:48 AM IST

Ragini dwivedi and kumar bangarappa wedding rumors: ಕುಮಾರ್‌ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಮದುವೆ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 
 

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ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಂದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಗಾಸಿಪ್‌ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಜವಾಗಿರುವಾರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕುಮಾರ್‌ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ರಾಗಿಣಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಗಿಣಿ ಹಾಗೂ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಹೂರ್ತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜೊತೆವೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಫೋಟೋ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ ಈ ಈ ಫೋಟೋ ಕಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು  ರಾಗಿಣಿ  ಕುಮಾರ್‌ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಕಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

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ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕುಮಾರ್‌ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ಅಭಿನಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್‌ ಲಾಂಚ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ವೇಳೆ ಈ ಕುಮಾರ್‌ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್‌ ಆಗಿಯೇ ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ  ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ  ಅಂದರೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ.. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಮದುವೆ ಸೀನ್‌ ಶೂಟ್‌ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸೆಟಪ್‌ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮದುವೆಯೂ ಮುಗಿಯಿತು" ಎಂದು ಆ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ನೆನೆದರು ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ.  

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ಸದ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಯಾರೂ ಅಂತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ಗೋತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ" ಈ ರೀತಿಯ ಕಮೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲೆಕೆಡೆಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಬೇಕು ಎಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Ragini dwivedi and kumar bangarappa wedding rumors5/5

ಇನ್ನೂ ರಾಗಿಣಿ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾಪ್ಪ ನಟನೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 31ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

TAGS:
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