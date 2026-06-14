IND vs AFG ODI: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ರಹಮಾನಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ (Rahmanullah Gurbaz) ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಶೈನ್ ಆದರು. ಕೇವಲ 51 ಎಸೆತಗಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ, 8 ಸಿಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಕೋಚ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ತಮ್ಮ ಶತಕದಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಶತಕದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ನೀಡಿದಂತ ಸಲಹೆಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಾನು ನೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಟ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು, ನನಗೆ ಕೆಲ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರೇ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಗುರ್ಬಾಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 24.5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 194 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ 22.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 195 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.