Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Ind vs Afg; ರಹಮಾನಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಮಿಂಚಿನ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಭಾರತೀಯನಿಗೆ.. ಹೇಗೆ?

Ind vs Afg; ರಹಮಾನಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಮಿಂಚಿನ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಭಾರತೀಯನಿಗೆ.. ಹೇಗೆ?

Written ByBhimappa
Published: Jun 14, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:46 PM IST
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ರಹಮಾನಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ (Rahmanullah Gurbaz) ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಶೈನ್‌ ಆದರು. ಕೇವಲ 51 ಎಸೆತಗಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ, 8 ಸಿಕ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಕೋಚ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

IND vs AFG ODI: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ರಹಮಾನಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ (Rahmanullah Gurbaz) ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಶೈನ್‌ ಆದರು. ಕೇವಲ 51 ಎಸೆತಗಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ, 8 ಸಿಕ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಕೋಚ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 

1/6

ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ತಮ್ಮ ಶತಕದಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಶತಕದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

2/6

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ನೀಡಿದಂತ ಸಲಹೆಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

3/6

ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಾನು ನೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಟ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು, ನನಗೆ ಕೆಲ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

4/6

ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರೇ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಗುರ್ಬಾಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

5/6

ಸ್ಪಿನ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

6/6

ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 24.5 ಓವರ್‌ಗಳಿಗೆ 194 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ 22.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 195 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.    

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ? ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
global unemployment rates9 min ago
2
Keywords - karnataka weather live updates today20 min ago
3
Tirupati Balaji temple23 min ago
4
FIFA World Cup 202653 min ago
5
T20 World Cup 20261 hr ago