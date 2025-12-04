Ketu-Rahu transit: ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು ರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಲಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ದಾಟಲಿವೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು ರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಲಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ದಾಟಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷ 2026 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳು ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ವರ್ಷ, ಕೇತು ಗ್ರಹವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ, ಕೇತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಹು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ ವಿವರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.