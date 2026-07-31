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ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರ.. ಈ 4 ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪತ್ತು!

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 31, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:38 AM IST

ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಹು ಪ್ರವೇಶ: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಆಸೆಗಳು ಸಹ ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
 

ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಹು ಪ್ರವೇಶ 1/6

ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಹು ಪ್ರವೇಶ

 ಪವಿತ್ರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ರಾಹು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು, ರಾಹು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.  

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ2/6

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧೈರ್ಯ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಚಾರವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಜಾತಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.    

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ಮೇಷ ರಾಶಿ:  ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸ್ವತಃ ಮಂಗಳನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.    

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ತುಲಾರಾಶಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

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ಕುಂಭ: ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಸಾಲಗಳು ತೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಶೋಧನೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.  

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ಮಿಥುನ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಸಹ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.  

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