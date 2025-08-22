English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಮೈತ್ರಿ.. 100 ವರ್ಷ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ಹರಿಯಲಿದೆ ಹಣದ ಹೊಳೆ, ಕೈಯಿಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು.. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ!

Rajayoga After 100 years : ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ...
 
ರಾಹು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:50ಕ್ಕೆ ರಾಹು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ...

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಾಣುವಿರಿ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಅರಸಿ ಬರಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  

ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಾಣುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಧನ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.   

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Rahu Gochar 2025 Rahu Transit Rahu Dese Rajayoga

