ರಾಹು-ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ!

Rahu Ketu Transit: ಗ್ರಹಗಳು ಆಗಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ತಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ತಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ರಾಹು ಹಿಂದಿನ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಹಿಂದಿನ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಮೂರನೇ ಪಾದದಿಂದ ಎರಡನೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ತಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು-ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬಹಳ ಶುಭ ಸಮಯ. ಈ ರಾಶಿಯು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನವು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಹುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಹು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಕುಟುಂಬ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)