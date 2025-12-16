English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾಪ ಗ್ರಹದಿಂದ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ

Rahu Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ, ಕ್ರೂರ, ನೆರಳು ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ರಾಹು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ರಾಹು ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ರಾಹು ಪ್ರತಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಹು ತನ್ನದೇ ಆದ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸ್ವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನೆರಳು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೆಲವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ರಾಹು ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು-ಕೇತುವನ್ನು ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾಹುದೆಸೆ, ರಾಹು ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳಾವುವು ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಧನಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಕನಸಿರುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಚೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. 

ರಾಹು ಪಥ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಪ್ರಗತಿ, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗವಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐಶಾರಾಮಿತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲಭಾದೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. 

ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಧನಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುಮಧುರ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.  ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

