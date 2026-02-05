18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಹು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು.. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ

Rahu Shukra Yuti: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ರಾಹು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದದ್ದು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ರಾಹು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ರಾಹು ಶುಕ್ರ ಯುತಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶಿ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕನ್ನು ಸಂತೋಷದ ಹಾದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.