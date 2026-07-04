/ಮುಂದಿನ 5 ತಿಂಗಳುಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಮಯ ಶುರು!.. ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು

Rahu transit 2026: ರಾಹು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ಈಗ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಅವನು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಣಾಮವು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತೊಡಕುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಶಿಗಳ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರಾಹು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ಈಗ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಅವನು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಣಾಮವು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತೊಡಕುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸಂದೇಹ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳು ಸಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ.
ಧನುಸ್ಸು: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಹೊಸ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರು ಸಹ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. )