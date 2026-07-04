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ಮುಂದಿನ 5 ತಿಂಗಳುಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಮಯ ಶುರು!.. ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 04, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:29 PM IST

Rahu transit 2026: ರಾಹು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ಈಗ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಅವನು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಣಾಮವು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತೊಡಕುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
 

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ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಶಿಗಳ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

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ರಾಹು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ಈಗ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಅವನು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಣಾಮವು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತೊಡಕುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

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ಮೇಷ ರಾಶಿ: ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸಂದೇಹ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳು ಸಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ.  

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ಧನುಸ್ಸು: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಹೊಸ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರು ಸಹ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. )

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