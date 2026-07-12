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ಮಕರ ರಾಶಿಗಗೆ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರ.. ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 12, 2026, 06:35 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:35 AM IST

ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಹು ಗ್ರಹವು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
 

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ಈ ರಾಹುವಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟವೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

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ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ.. ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು, ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.. ರಾಹು ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. 

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ತುಲಾ ರಾಶಿ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು, ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಕನಸು ಕಂಡವರಿಗೆ, ಈ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

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ಮಿಥುನ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.   

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ಸಿಂಹ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಇದ್ದ ಅಂತರ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.  

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