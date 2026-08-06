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ರಾಹು ಸಂಕ್ರಮಣ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಬಂಪರ್ ಲಾಭ!

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 06, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:02 AM IST

Rahu Transit In Dhanishta Nakshatra:ರಾಹು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಬಯಸಿದ ಆಸೆಗಳು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
 

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ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಛಾಯಾ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆಯು ದಶಕಗಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3ರಾಶಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ.   

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ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ಜನರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.  

ಮೇಷ ರಾಶಿ3/5

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.  

ಮಿಥುನ 4/5

ಮಿಥುನ 

ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ಧನಿಷ್ಠನ ಸಂಚಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಅವರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.  

ಧನು ರಾಶಿ5/5

ಧನು ರಾಶಿ

 ಜನರು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.  

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