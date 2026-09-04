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ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರು ಹಣ-ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ!

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Sep 04, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:05 PM IST

Rahu Transit 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೊಂದಲ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಹು, 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 5ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಹಣಕಾಸು, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಹುವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊಂದಲ, ಭ್ರಮೆ, ಆಮಿಷ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ನಂಬುವುದು ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕಾಟಕ, ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಹಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

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ರಾಹು ಸಂಚಾರ

ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದವು; ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಯವರಾಗಿದ್ದರೂ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಂಬದೆ ಇರುವುದು, ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ.

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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ, ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಲಾಭದ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರುಹೋಗಬಾರದು. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

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ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮನೆ ಖರೀದಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.

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ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ಸಂಚಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಿಚಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೂ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ವಿವಾಹ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿ, ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಾರದು. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಫರ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ನೀಡುವವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುವ ಮೊದಲು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರ ಮಾತನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಒಳಿತು.

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ಮಕರ ರಾಶಿ

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಹಣ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವಾಗಲೂ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

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ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಹಣಕಾಸು, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಪರಸ್ಪರ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ರಾಹು ಸಂಚಾರ

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

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