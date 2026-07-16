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ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರ: ವರ್ಷಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ.. ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ

Written ByYashaswini V
Published: Jul 16, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:14 AM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ರಾಹು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಪ, ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ರಾಹು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಳನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚರಿಸಲಿರುವ ರಾಹು ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Angaraka Yoga 2026 Effect1/6

ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ, ಪಾಪ, ಕ್ರೂರ, ನೆರಳು ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ರಾಹು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜೂನ್ 30, 2026 ರಂದು ಮಂಗಳನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು  ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2026 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.

Angaraka Yoga 2026 Effect2/6

ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ

ರಾಹು, ಮಂಗಳ ಎರಡೂ ಸಹ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಹಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ, ಮಂಗಳನ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. 

Angaraka Yoga 2026 Effect3/6

ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ

ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲಿಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Angaraka Yoga 2026 Effect4/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಮಂಗಳ ರಾಹು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವಿರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

Angaraka Yoga 2026 Effect5/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಸುಖದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

Angaraka Yoga 2026 Effect6/6

ಧನು ರಾಶಿ

ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Rahu Gochar
Rahu Transit Effect
Angaraka Yoga
Mangal Yoga
Shubh Yoga
Lucky Zodiac Signs
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