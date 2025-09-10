English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಧನ ವೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ರಾಹು !ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದೇ

ರಾಹು ಸಂಚಾರದಿಂದ 4 ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ರಾಹು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದ, ರಾಹು ಯೌವನದ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು. 
 
1 /5

ವೃಷಭ ರಾಶಿ :  ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ  ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು.  ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ.  ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.

2 /5

ಮಕರ ರಾಶಿ : ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು.  ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳ ಸೋಲಾಗುವುದು. 

3 /5

ಧನು ರಾಶಿ : ಮಾಧ್ಯಮ-ಗ್ಲಾಮರ್, ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಸಿಗುವುದು. ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸದೃಢವಾಗುವುದು.  ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇರುವುದು. 

4 /5

ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.  ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ  ಲಾಭವಾಗುವುದು.  ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು. 

5 /5

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

Rahu gochara Rahu Gochara Effect Rahu Transit Rahu Transit Effect

Next Gallery

ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ !ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಗಗನದಿಂದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ