ರಾಹುಗ್ರಸ್ಥ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಜೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿ ಸಮಸ್ಯೆ: 2025ರ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರಷ್ಟು ನತದೃಷ್ಟರು ಬೇರಾರು ಇರಲ್ಲ

ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಈ ದಿನ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದ್ವಿಗ್ರಹಣ ಯೋಗದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವು ದೇಶ, ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನದ ನಡುವೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ 5 ರಾಶಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಹಸ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಜನರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ನಂತರ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರವಿರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಖರ್ಚುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲೇ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಅಪಘಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
