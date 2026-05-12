Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಮಾಲೀಕರಾದ ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌.. ಕನ್ನಡಿಗ ಖರೀದಿಸಿದ ತಂಡದ ಹೆಸರು ಏನು?

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಮಾಲೀಕರಾದ ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌.. ಕನ್ನಡಿಗ ಖರೀದಿಸಿದ ತಂಡದ ಹೆಸರು ಏನು?

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 12, 2026, 03:41 PM IST|Updated: May 12, 2026, 03:41 PM IST
2026ರ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL) ಸೀಸನ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಸೀಸನ್ 31 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 
1/7

ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌, ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಅವರು ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡವೊಂದರ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.     

2/7

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದಿ ವಾಲ್, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ಹೊಸ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಜೋಡಿ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.  

3/7

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟಿ20 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಡಬ್ಲಿನ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಅವರು ಆರ್‌ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಆರ್‌ ಅಶ್ವಿನ್‌ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.    

4/7

ಆರ್‌ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

5/7

ತಂಡವನ್ನು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

6/7

ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ತಂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಆರ್‌ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಡಬ್ಲಿನ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.  

7/7

ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್‌ಫಾಸ್ಟ್, ಎಡಿನ್‌ಬರ್ಗ್, ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ, ರೋಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್‌ನ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್, ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್‌ರಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.  

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಾಶ : ಸದನದಲ್ಲಿ ಉದಯನಿಧಿ ಗುಡುಗು, ಮೌನವಹಿಸಿ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ರಾ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್

ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಾಶ : ಸದನದಲ್ಲಿ ಉದಯನಿಧಿ ಗುಡುಗು, ಮೌನವಹಿಸಿ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ರಾ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್

CM Vijay25 min ago
2

ಜಯಲಲಿತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಈಗ ವಿಜಯ್ ಆಪ್ತ ಸಲಹೆಗಾರ: ಯಾರು ಈ ರಾಧನ್ ಪಂಡಿತ್?

Thalapathy Vijay27 min ago
3

ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಸ್ಪಿನ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಡಿಸದೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ..

IPL 202638 min ago
4

Samsung Galaxy F70e ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 5G ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ

Samsung Galaxy F70e44 min ago
5

ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ರದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ: ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ

NEET Exam Cancelled44 min ago