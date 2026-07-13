Rahul Dravid England Test Team Coach: ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಭಾರತ ತಂಡದ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2024ರಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.
ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 17 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತ್ತು.
ಭಾರತದ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಅವರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ECB) ಯೂ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು WTC ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಗುರು ಎಂದರೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಸಿಬಿ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೋಚ್ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಫ್ಲಿಂಟಾಫ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.