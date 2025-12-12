English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • 2026ರಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಡಬಲ್‌ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು

2026ರಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಡಬಲ್‌ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು

Rahu Gochar 2026: 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಆಗಿರಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರಾಹು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2025ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾಹು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ 2026ರ ಕೊನೆಯ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಹು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಸ್ತಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
1 /6

ರಾಹು ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳು, ಭ್ರಮೆಗಳು, ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸೂಚಕ. 2026ರಲ್ಲಿ ರಾಹು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರಲಿದೆ.

2 /6

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ರಾಹುವಿನ ಸ್ಥಳಾಂತರದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರವು ವೇಗವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿನ ಹಳಸಿದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

3 /6

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ರಾಹುವಿನ ಎರಡು ಹಂತದ ಸಂಚಾರವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗಳು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

4 /6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ರಾಹುವಿನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿರೋಧಿಗಳು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಜೀವನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

5 /6

2026ರಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ, ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನ ಎರಡೂ ಹದಗೆಡಬಹುದು.

6 /6

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ahu gochar 2026 benefit rahu transit 2026 zodiac signs rahu gochar effects on business 2026 rahu transit astrology 2026 rahu gochar 2026 benefits zodiac signs rahu 2026 prediction rahu gochar money growth 2026 rahu gochar astrology tips rahu gochar business growth 2026 rahu transit date 2026 astrology

Next Gallery

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋವಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಿರಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ