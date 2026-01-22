ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು!

White Hair Remedies: ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಭಾಗವಾಗಿಸಿ. ಇದು ಹೇರ್ ಡೈ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಮರಳಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂದಲು ಬೂದು/ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಿದ್ದರೂ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಡೈ ಬದಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೂದಲು ಮರಳಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಪ್ಪು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇವು ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವು ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಕಪ್ಪು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವೇನು? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಕಪ್ಪು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಫೈಟೊಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇವನೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬಲ್ಲವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಯೋಕ್ಸಿರೈಬೊನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬೂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂತಿಯುತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನೀವು ಕಪ್ಪು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಕಪ್ಪು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ. ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ, ಕಪ್ಪು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು. ಈ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು, ಬಲಿಷ್ಠ ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿವೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.