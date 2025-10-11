700 ವರ್ಷ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ದೀಪಾವಳಿ ಬಳಿಕ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ, ಧನ ಕನಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಳೆ.. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ!

Deepavali lucky zodiac signs: ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ರೂಪಗೊಳ್ಳುವ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ 700 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಗಳ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ 2 ರಾಜಯೋಗ ರೂಪಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಶ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ 3 ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.