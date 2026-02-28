ಮಾರ್ಚ್ 2ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಶುರು: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ!

Moon transit: ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ಪ್ರಬಲ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಶಿಗಳ ಸಂಚಾರವಾಗಲಿದೆ. ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 26 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರನು ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವೆಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಶುಕ್ರನ ಶೀತಲ ನೋಟವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ Zee Kannada News ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)