ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಗೋಚಾರ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ... ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ, ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ!

planets transit 2026 effects : ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತು ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಬರಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ. 
ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹತ್ವದ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಹು ಮಕರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ. ಗುರು ಗ್ರಹ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು.   

ಶನಿಯು 2026 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಶನಿಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗಲಿದೆ.   

ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಹುಡುಕಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿ - ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಲಿದೆ. ಧನ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು. ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಗೌರವ ಖ್ಯಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುವಿರಿ.  

ತುಲಾ ರಾಶಿ - ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಯೋಗವು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ ಆಗುವಿರಿ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ - ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗೋಚರಿಸಲಿವೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

