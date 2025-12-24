Rajath and chaitra kundapura remmuneration bigg boss 12 : ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಜತ್ ಚೈತ್ರಾಗೆ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ಗಿಂತ ದುಪಟ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ..ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಜತ್ ಅವರೇ ಖದ್ದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..
Expect the unexpect ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು..ಈ ಜೋಡಿ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ್ದರು..ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ರಜತ್ ಮತ್ತು ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಇದೀಗ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ವೇಳೆ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ..
ಆ ವೇಳೆ ರಜತ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೌದು ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ,ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾವನೆಯೇ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..