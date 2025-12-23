ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ.. 2026 ಕ್ಕೆ ಈ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ..!

Rajayoga days in 2026 : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಎರಡು ರಾಜಯೋಗಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಈ ರಾಶಿ ಚಕ್ರದವರಿಗೆ 2026 ಅದೃಷ್ಟದ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ.. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಮೇಷ: ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನು ಹೊಸ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಈ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಬುಧ ಮತ್ತು ಜೂನ್ನಿಂದ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೂನ್ ನಿಂದ ಗುರು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೂರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಮಂಗಳ ಕೂಡ ಜನವರಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಉಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಮೇ ತಿಂಗಳ ವೇಳೆಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ನಿಂದ ಗುರು ಕೂಡ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಸಾಗುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗುರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಗುರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಜೂನ್ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಕುಂಭ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣರಾದ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಬಲವು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ.