12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ : ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ !ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸುಮಾರು 13 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗುರು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. 
 
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಗುರುವಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ  ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ ಇದು. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗುವುದು. 

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾತು ನಡೆಯುವುದು.  ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.  ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.   

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಒಲಿದು ಬರುವುದು. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದು. ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಭಾಗ್ಯವೂ ಇದೆ. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

