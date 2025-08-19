18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ:ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಕೈ ಇಟ್ಟಲೆಲ್ಲಾ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನ

ಗ್ರಹಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಈ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಗ್ರಹವು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ರೂಪಿಸಿದಾಗ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅದೃಷ್ವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಒಲಿದು ಬರುವುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ :ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಸಹಾಯ ಇರುವುದು.
ಕಟಕರಾಶಿ : ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಯುವಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿದ ಹಣ ಮರಳಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಒಲಿದು ಬರುವುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
