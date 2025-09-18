English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಯೋಗ!ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಉಕ್ಕಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ !

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕು ಮತ್ತು  ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದೇ ಶುಕ್ರ.  ಹಾಗಾಗಿ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಇದ್ದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸುಖ, ಸೌಕರ್ಯ, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಒಲಿದು ಬರುವುದು. 
1 /6

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೋಲು ಎನ್ನುವುದು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.  ಸಾಗುವ ದಾರಿ ಅದೆಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವರು.   

2 /6

ಇನ್ನು ಶುಕ್ರ ಮಹಾ ದಶಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆ ದೆಸೆ  ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.  ಶುಕ್ರ ಮಹಾ ದಶಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ  ರಾಜಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 

3 /6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ :  ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವುದು.  ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುವುದು. ಅಂದು ಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಅಂದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗುವುದು. 

4 /6

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕರಗುವುದು. ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು  ಈ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಯಶಸಿನತ್ತಲೇ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು.  ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗುವುದು. 

5 /6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.  ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವಿರಿ. ಸೋಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.  ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ. ಮನೆ, ವಾಹನ, ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ.  

6 /6

ಸೂಚನೆ  : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಲೇಖನವು  ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee News ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

Shukra Dese Shukra Dasha Shukra Mahadasha Shukra Mahadasha Effect

Next Gallery

EPFO: ನೀವು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರೇ... ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ... ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್