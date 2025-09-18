ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಯೋಗ!ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಉಕ್ಕಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ !

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದೇ ಶುಕ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಇದ್ದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸುಖ, ಸೌಕರ್ಯ, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಒಲಿದು ಬರುವುದು.
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೋಲು ಎನ್ನುವುದು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಗುವ ದಾರಿ ಅದೆಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವರು.
ಇನ್ನು ಶುಕ್ರ ಮಹಾ ದಶಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆ ದೆಸೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಮಹಾ ದಶಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಾಜಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುವುದು. ಅಂದು ಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಅಂದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗುವುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕರಗುವುದು. ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಯಶಸಿನತ್ತಲೇ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗುವುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವಿರಿ. ಸೋಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ. ಮನೆ, ವಾಹನ, ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee News ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.