ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಬುಧನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ!

bhudha gochar 2025 Effects: ಬುಧ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಬರಲಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಬುಧ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿವೆ ತಿಳಿಯೋಣ...
ಬುಧನನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತರ್ಕ, ಸಂವಹನ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಸಂಜೆ 4:39 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:58 ರವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ - ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಕಾಣುವಿರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವರು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.