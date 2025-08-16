ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಬುಧನಿಂದ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ.. ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪ!

bhudha gochar 2025 Effects: ಬುಧ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಬರಲಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಬುಧ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿವೆ ತಿಳಿಯೋಣ...
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 30ರ ಸಂಜೆ 4.17ಕ್ಕೆ ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ಬುಧ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಬರಲಿದೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಧನಲಾಭ ಆಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ.
