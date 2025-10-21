ರಾಹುವಿನಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ: ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು, ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ

Rahu Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆರಳು, ಪಾಪಗ್ರಹ, ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ರಾಹು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಈ ರಾಶಿಯವರು ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Rahu Mahadasha: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರುವ ರಾಹು ಅದೃಷ್ಟದ ಗ್ರಹ ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ 28, 2025ರವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಆರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಹು ಶುಭ ಭುಕ್ತಿ, ರಾಹು ರಾಜಯೋಗ, ಧನಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ...
ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಿರಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
ರಾಹು ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿರಿ.
ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ.
ರಾಹು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಧನ ಯೋಗದಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ.
ರಾಹು ಭುಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯ ಜೀವನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಕುಟುಂಬದದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನೆಲಸಲಿದೆ.
ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದಷ್ಟು ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಯೋಗವೂ ಇದ್ದು, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವರು. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.