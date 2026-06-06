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Rajayoga: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ರಾಜಯೋಗ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ

Written ByPrajwal B
Published: Jun 06, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:29 PM IST

June Rajayoga: ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ 5 ರಾಶಿಗಳಿ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗವಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
 

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Astrology: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜಯೋಗಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗಳು ಜನರ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಯೋಗಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

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ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ 5 ರಾಶಿಗಳಿ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗವಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

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ಕರ್ನಾಟಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಭಾಗ್ಯ ಬರಲಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಸೇಲ್ಸ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

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ತುಲಾ ರಾಶಿ: ವೃತ್ತಿಪರ ಉದ್ಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಖಚಿತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ತೊಂದರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. 

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ಮಕರ ರಾಶಿ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆ ಬರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು ಖಚಿತ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಹೊಸತೊಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಿದ್ದೀರಿ.

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ಮೀನ ರಾಶಿ: ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

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